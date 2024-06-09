Пьяная девушка без прав влетела на машине в деревья – один из пассажиров погиб

Екатеринбург (Новый День, Елена Васильевна)– ДТП со смертельным исходом произошло На 18 километре трассы Сухой Лог – Рефтинский. 23-летняя девушка без прав на большой скорости слетела с дороги. Транспортное средство врезалось в деревья. В результате ДТП погиб пассажир. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, погибший мужчина, сидевший на заднем сидении, не был пристегнут ремнями безопасности. Водитель и второй пассажир были пристегнуты.

Девушку освидетельствовали на состояние опьянения. Результат составил 0,788 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также установлено, что у нее нет водительских прав.

В ходе опроса участники ДТП сообщили, что выпивали, а потом решили поехать в Рефтинский. Один из мужчин взял у своего дедушки ключи от автомобиля «Лада Гранта» и сел за руль, хотя сам лишен водительских прав за нетрезвое вождение. После он передал управление автомобилем подруге, которая и устроила смертельное ДТП.

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