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Воскресенье, 9 июня 2024, 12:24 мск

Новости Екатеринбург

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На границе с Пермской областью пешеход погиб под колесами машины

Смертельное ДТП произошло на границе Пермской и Свердловской областей.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля Lada Granta 9 июня насмерть сбил пешехода на 60-м километре дороги Горнозаводск – граница Свердловской области.
Как выяснилось в ходе расследования инцидента, пешеход двигался навстречу транспорту. Но на его одежде не было светловозвращающих элементов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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