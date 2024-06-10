ЗОЖ-мануфактура из Косулино: как фермеры делают сыродавленное масло и полезные продукты

Устойчивый тренд на здоровое питание рождает спрос на органические продукты. На Урале фермеры научились изготавливать сыродавленное масло, которое в десятки раз полезнее обычного. А чтобы производство было безотходным, начали делать смеси семян, органическую муку, гранолу, каши и растительное молоко.

Свой бренд «Польза всем» Карина Старкова организовала в селе Косулино Свердловской области. Бизнес по производству сыродавленного масла вырос 6 лет назад из увлечения правильным питанием: сначала масло Карина делала для семьи и угощала знакомых. Но уже спустя месяц вышла за рамки домашних экспериментов, а в 2020 году открыла производственный цех. Сегодня компания «Польза всем» выпускает свыше 2,5 тонны органического масла в год, а еще 13 видов муки из семян и орехов, жмыхи, гранолы, урбечи и растительное молоко.

«Сначала у нас была своя пасека. На одной из выставок я познакомилась с сыродавленными маслами, узнала об их пользе. Посмотрела оборудование и купила дубовый бочонок с ручным прессом за 25 тысяч рублей, чтобы делать масло дома. Рассказывала в соцсетях, что кроме меда теперь у нас есть масло, и буквально через месяц появились заказы, – говорит Карина Старкова. – В 2019-м решила, что у нас будет «Польза всем». Появились перспективы, ведь из-за санкций иностранные БАДы и масла начали уходить с нашего рынка. Купила второй и третий прессы, и мы стали делать 50-100 бутылок в месяц. А в 2020 году арендовала в Косулино помещение в 140 квадратных метров, купила еще два пресса и маслостанцию, которая позволила отжимать сотню бутылок в день. Купила мельницу для муки, меланжеры с каменными жерновами для урбечей, сушильный шкаф и блендеры. Наняла сотрудников – сейчас работает 10 человек. И мы вышли на хорошие объемы: делаем 10-13 тысяч бутылок масла в год, больше тонны муки, свыше 2 тонн урбечей, 240 литров растительного молока».

Сыродавленное масло существенно отличается от масла холодного отжима, при производстве которого используется шнековый пресс, семена перекручиваются под высокой температурой, и вся польза теряется. Кроме того, при холодном отжиме на шнеке металл окисляет масло. А сыродавленное – давится в бочонках при комнатной температуре, нагрева совсем нет. Семя давится под прессом, и продукт сохраняет все полезные свойства. Отличается масло и от оливкового, которое многие считают самым полезным.

«Если говорить об оливковом: то, что мы привыкли покупать в магазинах, – не натуральное масло. Промышленные технологии, транспортировка и хранение – убивают все полезное. Если вы купите простое подсолнечное сыродавленное в России – оно будет в десятки раз полезнее оливкового из магазина. Витамина E в нем в 10 раз больше. Пользу и ценность, в первую очередь, нам приносят масла тех культур, которые произрастают в нашей местности», – говорит Карина Старкова.

Сыродавленное масло хранится в таре из темного стекла – это важно. У любого масла три главных вредителя: кислород, свет, тепло. А темное стекло не пропускает ультрафиолет. В прошлом году в России из-за санкций возникли проблемы с поставками таких бутылок: раньше многие завозились из Болгарии, и цена сильно выросла. Но сейчас отечественные предприниматели научились сами выпускать такую тару.

«Мы перестроились на отечественных производителей, сохранили упаковку. Сроки годности сыродавленного масла – самый главный вопрос. По ГОСТу, срок годности масел 12 месяцев. Но важно понимать, что масло, которому год и которому один день, на порядок хуже по вкусовым и лечебным свойствам. Для сыродавленных масел установлены такие сроки: льняное масло – 1-2 месяца, его можно есть до тех пор пока оно не будет горчить, это касается любого льняного масла; масло черного тмина – 12 месяцев; кокосовое – 6-8 месяцев; подсолнечное, кедровое, грецкого ореха, кунжутное и другие – 4-6 месяцев. Но никто не говорит, что если употребить масло на день позже, то у вас будут проблемы. Масло портится постепенно, по мере прогоркания кислот (особенно полиненасыщенных – например, альфа-линоленовой). Именно поэтому у лидера по омега-3 – льняного масла так явно чувствуется горечь по мере испорченности. Мы говорим о том, что льняное масло хранится в холодильнике до одного месяца. Но это не значит, что на 31-й день продукт нужно с досадой выбрасывать. Если нет горечи, его можно продолжать использовать. Мы хотим донести, что чем свежее масло, тем оно полезнее и вкуснее. А еще напоминаю о том, что масло – это продукт, который всегда должен храниться в холодильнике, чтобы дольше не терять свежести.

Если покупаете масло в обычном супермаркете, обращайте внимание на тару, она должна быть стеклянной, и не выбирайте рафинированные масла для жарки, особенно подсолнечное, его производят с помощью гексана – это бензиновый растворитель. Альтернативы для жарки много. Для нагрева подходят масла с высокой точкой горения – топленое масло гхи, кокосовое, масло авокадо, горчичное, виноградной косточки и другие», – советует Карина.

Кроме сыродавленного масла компания «Польза всем» в Косулино делает и другие ЗОЖ-продукты: травяные чаи, различные соусы, вяленые томаты, полезные сладости.

Подробности – в видео на нашем канале.

Косулино, Анастасия Истомина

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