Автомобиль ДПС протаранил питбайк с подростками. Бастрыкин ждет доклада

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко доложить об обстоятельствах ЧП в Новоуральске – там подростки на питбайке получили травмы при задержании их экипажем ДПС.

«В социальных медиа сообщается, что сотрудники дорожно-патрульной службы полиции допустили столкновение с питбайком, на котором следовали двое малолетних. Сообщается, что водитель питбайка на требование сотрудников полиции отказался останавливаться, в связи с чем осуществлялось его преследование. В результате происшествия малолетние упали с питбайка на бетонные плиты и получили телесные повреждения», – пояснили в СКР.

Инцидент произошел вечером 8 июня в Новоуральске. По словам пользователей соцсетей, гаишники преследовали байк на скользкой дороге, велели водителю остановиться, но он не послушался. Затем машина ДПС подбила кроссовый мотоцикл. Оба мальчика, водитель и пассажир, упали с байка и ударились об бетонные плиты.

Новоуральск, Елена Владимирова

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