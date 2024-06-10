Два ребенка получили травмы в ДТП

В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали два ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, накануне вечером водитель «Ниссана», выезжая со второстепенной дороги со стороны поселка Шилова, не уступила дорогу «Киа Рио», двигавшемуся по главной дороге. В результате произошло столкновение, после которого «Киа» съехала в кювет. Два ребенка, находившиеся в машине, получили травмы.

«В результате происшествия два ребенка-пассажира, 11-летняя девочка и 7-месячный мальчик, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения специалистами», – отметили в госавтоинспекции Нижнего Тагила.

По данным пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, водитель «Ниссана» привлечена к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ: за нарушение правил проезда перекрестка и за нарушение правил перевозки детей.

В настоящее время ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.

Екатеринбург, Медведева Юлия

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