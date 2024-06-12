Сегодня начинаются змеиные свадьбы

12 июня православная церковь празднует день преподобного Исаакия. В народе в этот день принято высаживать бобы и наблюдать за змеями.

К середине июня они собираются в группы и начинают размножаться. На Руси этот период назывался «змеиные свадьбы» и был чреват для человека укусами и нападениями пресмыкающихся, которые в это время становятся особенно агрессивными.

Для лечения укусов крестьяне применяли народные средства – травы, настои и т.д. Сейчас помощь пострадавшим оказывают медики. Сложные случаи лечат в областном токсикологическом центре.

Екатеринбург, Елена Васильева

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