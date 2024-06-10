В почтовых отделениях Екатеринбурга открылись зоны самообслуживания

В 25 отделениях «Почты России» в Свердловской области появились зоны самообслуживания. Клиенты могут самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке, что позволит быстрее оформлять услугу.

Как рассказали в пресс-службе свердловского филиала «Почты России», зоны обслуживания открылись в 12 почтовых отделениях Екатеринбурга с высоким клиентским потоком, остальные – в крупных городских отделениях Свердловской области.

«Почта отслеживает запросы клиентов, и сейчас один из важнейших векторов – технологичность. Внедрение зон самообслуживания упрощает процедуру отправки, экономит время как посетителей, так и сотрудников отделений. В первую очередь новый формат появится в наиболее загруженных точках – впоследствии географическое покрытие проекта будет еще шире», – сообщил первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

Самостоятельно подготовить посылки и письма к отправке также можно на сайте или в мобильном приложении почты. В таком случае экономия времени будет еще больше. Также можно распечатать бланк и оплатить услугу в почтовом отделении, что займет несколько минут, напомнили в компании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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