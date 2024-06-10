Уральцы стали чаще заказывать за границей запрещенные анаболики

В Свердловской области резко выросло число уголовных дел из-за перевозки запрещенных веществ через границу РФ. Чаще всего речь идет об анаболических стероидах и лекарственных препаратах, которые люди заказывают в зарубежных интернет-магазинах.

«За пять месяцев текущего года было возбуждено 12 уголовных дел по факту перевозки анаболических стероидов. Более 3 килограмм запрещенных веществ изъято. В прошлом году за аналогичный период было только 4 подобных уголовных дела. Мы видим, что люди стали заказывать лекарственные препараты из Китая. В основном, это заказы на вещество тестостерон для наращивания массы, его используют спортсмены», – сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела дознания Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников.

Также увеличилось количество административных дел из-за ввоза препаратов для похудения, содержащих сибутрамин. Кроме того, на таможне останавливают заказы некоторых запрещенных психотропных лекарств, предназначенных для лечения, но таких фактов гораздо меньше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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