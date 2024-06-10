На Урале снова не будет ни одного официального пляжа

Роспотребнадзор по Свердловской области проверил качество воды в водоемах накануне начала купального сезона. На этой неделе в Свердловской области ожидается жара в тридцать градусов по Цельсию, и отдых у воды станет очень актуальным.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе РПН, купание в водоемах возможно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. В этом году ни одно такое заключение не было выдано, так как ни один владелец или арендатор зон отдыха не подал заявку.

«В 95 поверхностных водных объектах проводится мониторинг, в 123 контрольных точках отбираются пробы воды. Результаты анализов показали, что 15,1% проб по санитарно-химическим показателям, 10,3% проб по микробиологическим показателям и 3,8% проб по паразитологическим показателям не соответствуют установленным нормативам», – отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, РПН взял на пляжах 455 проб почвы, 14 из которых (3,1%) не соответствуют нормативам.

Екатеринбург, Юлия Медведева

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