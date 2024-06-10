Покупатели квартир в Академическом получат кэшбек от Сбера и смогут гасить ипотеку бонусами

Клиенты Сбербанка получат кешбэк бонусами «СберСпасибо» при покупке жилья в самом молодом районе Екатеринбурга. Соглашение об этом подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Марат Мансуров и генеральный директор АО «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Как сообщает пресс-служба девелопера, возврат до 5% бонусами «СберСпасибо» будет начисляться частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой Сбербанка, выбравшим квартиру у застройщика АО «РСГ-Академическое». Таким образом, если стоимость квартиры составляет 9 млн рублей, то клиенту будет начислено 450 тысяч бонусов – по 75 тысяч в месяц. Клиенты могут использовать бонусы в онлайн-магазинах, кафе и ресторанах, аптеках или обменять на рубли. Также этими бонусами можно погашать ежемесячные платежи по ипотеке.

«Сбербанк является основным финансовым партнером «РСГ Академическое» с 2007 года. Сегодняшнее соглашение – еще один шаг на пути решения квартирного вопроса тысяч екатеринбуржцев. Клиенты Сбера смогут не только купить современное и качественное жилье у застройщика, но и на вырученные бонусы сделать в новой квартире ремонт, купить мебель, бытовую технику или конвертировать бонусы в рубли для оплаты товаров и услуг», – отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Марат Мансуров.

«Благодаря долгосрочному сотрудничеству со Сбером мы заключили взаимовыгодное для всех сторон соглашение, которое соответствует принципам win-win. Уверен, что данное предложение оценят и покупатели жилья в проекте «Академический», благодаря чему они смогут повысить комфорт и качество своей жизни», – уточнил генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Ранее «Новый День» сообщал, что Сбербанк и ГК «КОРТРОС» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 27-м Петербургском международном экономическом форуме. Стороны договорились о сотрудничестве в области развития цифровых технологий, которые на практике будут внедряться в девелоперские продукты.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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