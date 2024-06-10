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Понедельник, 10 июня 2024, 15:03 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловском заксо будут лишать мандатов депутатов-иноагентов

В заксобрании Свердловской области будут лишать мандата депутатов со статусом иноагентов – если таковые появятся.

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение. Закон «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» будет дополнен. В нем появится еще основание для досрочного прекращения полномочий депутата – «приобретение им статуса иностранного агента». Это делается для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Добавим, в истории свердловского заксо депутатов-иноагентов еще не было. Зато такой статус имеют бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*, бывший депутат городской думы Леонид Волков*, журналист Дмитрий Колезев* и политолог Федор Крашенинников*. Все они, кроме Ройзмана*, сейчас живут за границей.

*признан иностранным агентом

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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