Уральские таможенники находят шпионские ручки и отмычки в почтовых заказах

Уральские таможенники фиксируют рост уголовных и административных дел в 2024 году. Более 70% правонарушений – это недекларирование валюты и перевозка запрещенных веществ и товаров.

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела дознания Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников, с начала года было возбуждено 55 уголовных дел, что на 15% больше, чем за пять месяцев прошлого года. Наиболее частые преступления – контрабанда лесоматериалов в Казахстан и Узбекистан. Также таможенники выявили факты незаконного перемещения товаров военного назначения (6 уголовных дел), пушнины (4 дела), запрещенных веществ (12 дел), ювелирных изделий (1 дело).

Помимо этого, на Уральской таможне стали чаще находить так называемые шпионские товары. Это спецсредства для записи информации, замаскированные под авторучку, автомобильный брелок или солнцезащитные очки. По словам Сергея Веретенникова, с начала года таможенники зафиксировали 16 подобных фактов, материалы по ним переданы в следственный комитет.

Еще один вид запрещенных к ввозу предметов – различного рода отмычки, которые люди заказывают, не подозревая об их назначении. Эти нарушения таможенники выявляют при проверке международных почтовых отправлений.

«Не нужно заказывать тонкие металлические изделия, которые продаются как развивающие наборы для детей. На самом деле это отмычки, которые используются для вскрытия замков. Часто такие предметы заказывают слесари для своей работы, но они запрещены к ввозу», – предупредил начальник отдела административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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