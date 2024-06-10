Движение по Пермскому тракту возобновлено после ДТП с пожаром (ФОТО)

Движение по Пермскому тракту в районе Ревды сегодня останавливалось. Как сообщает «Новый День», на 316 км загорелась фура, которая перевозила сборный груз, в том числе автодетали и шины.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГАИ по Свердловской области, для ликвидации возгорания дорога в месте инцидента перекрывалась. После ликвидации пожара остов фуры был эвакуирован с проезжей части. На данный момент движение по дороге Екатеринбург – Пермь восстановлено в полном объеме, сообщили «Новому Дню» в Уралавтодоре. Перекрытие вызвало скопление транспорта и привело к затору.

Екатеринбург, Юлия Медведева

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