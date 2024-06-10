Глэмпинги, сплавы с ночевкой, кемпинги, горы – чем Урал и западная Сибирь привлекают туристов

С начала года туристический поток в регионы Уральского Федерального округа растет. Тенденцию отметили в уральском полпредстве.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полпредства, с начала года количество поездок на Урал и в Западную Сибирь увеличилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 23 процента – по сравнению с 2022 годом.

«В этом году мы уже фиксируем рост турпотока. Так, по итогам первых четырех месяцев он на 2,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 23% – 2022 года. С января по апрель в регионы Урала и Западной Сибири туристы совершили более 2,6 млн поездок. Это впечатляющие результаты», – отметил Владимир Якушев в ходе профильного совещания.

Исходя из статистики, на сегодняшний день большим спросом у гостей округа пользуются: глэмпинги, водные сплавы с ночевкой в оборудованных кемпингах с душем и туалетами, пеший и горный виды туризма по оборудованным тропам.

Екатеринбург, Юлия Медведева

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