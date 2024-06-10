Аномальная жара на Среднем Урале продлится неделю

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода без значительных осадков.

Как сообщает Уралгидрометцентр, завтра с Европейского юга России к Уралу приблизится теплый антициклон. Он будет сопровождаться жарким воздухом Средиземноморья, выносимого на Урал юго-западными ветрами. Тепло распространится даже на север Свердловской области.

По прогнозам синоптиков, 11 июня температура воздуха ночью поднимется до +14 °C, днем составит +23…+28°. 12 и 13 июня ночью ожидается +15…+20°, днем будет жара до +34°. К концу недели дневная температура воздуха прогреется до +35 °C. Лишь в воскресенье, 16 июня, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди и грозы. Жара спадет сначала на севере, а 17 июня – в южных районах Свердловской области.

Отмечается, что в первой десятидневке июня в Екатеринбурге выпало 19,5 мм осадков, что составило 27% месячной нормы. Меньше всего осадков зафиксировано в Тавде – 2,8 мм и Камышлове – 4,5 мм. В этих муниципалитетах сохраняется высокий риск лесных пожаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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