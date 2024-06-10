Мальдивы ждут: победительница «Мисс Екатеринбург – 2024» получит путевку

Организаторы конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» объявили о главном призе для победительницы в этом году. Им станет путешествие на Мальдивы для двоих.

Как отмечают организаторы, прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 24 июня на сайте мисс-екатеринбург.рф. К участию приглашаются девушки в возрасте от 18 до 24 лет, ростом от 170 см, не замужние, без детей и татуировок, без опыта откровенных фотосессий.

В этом году из всех претенденток выберут 16 девушек, но в финале останутся только 12. Участницы пройдут интенсивную подготовку, включающую дефиле, танцы, актерское мастерство, фитнес, интеллектуальные сессии и многое другое.

Финал «Мисс Екатеринбург» состоится в День города 17 августа на Октябрьской площади.

Следить за новостями конкурса можно в телеграм-канале «Мисс Екатеринбург».

Екатеринбург, Юлия Медведева

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