Пьяные мужчины ради шутки остановили движение двух поездов, навалив на рельсы мусор

Уралец пойдет под суд за пьяное хулиганство. Он вместе со своим другом с помощью мусора остановили движение двух поездов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, поздно вечером 20 мая 2024 года в ЛУВД на транспорте Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях перегона станций Лангур и Сама кто-то набросал обломки шпал, досок и прочего мусора. В связи с этим машинистам грузового и пассажирского поездов пришлось применять экстренное торможение. Выехав на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила неподалеку двух мужчин в состоянии опьянения, которых доставила в Линейный отдел.

Личности граждан установили. Ими оказались местный житель, 1987 года рождения, и его приятель, 1982 года рождения, имеющий регистрацию во Владивостоке.

Полиции мужчины пояснили, что хотели пошутить, а еще им было любопытно посмотреть на результат своих действий.

В качестве фигуранта по возбужденному следователями ЛО МВД России на станции Нижний Тагил уголовному делу выступает младший мужчин – именно ему принадлежала идея в темное время суток прийти на пустынный перегон и устроить странную забаву. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его приятель имеет статус свидетеля.

По окончанию предварительного следствия из транспортной полиции материалы передадут в суд, где и будет принято окончательное решение о виновности подозреваемого и назначении ему соответствующего наказания.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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