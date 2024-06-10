Жителям Академического предлагают обустроить в подвалах убежища на случай ЧС

Жителям самого нового района Екатеринбурга предлагают обустроить в подвалах укрытия на случай чрезвычайной ситуации. Опрос на соответствующую тему среди собственников жилья проводит УК «Академическая».

«На заседании оперативного штаба Свердловской области организациям, управляющими многоквартирными домами, было рекомендовано совместно с жителями обеспечить реализацию мероприятий по оборудованию в подвалах укрытий на случай ЧС в соответствии с требованием СНИП («СНИП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны»)", – отметили в УК «Академический. Однако вопрос финансирования расходов на организацию и содержание данных убежищ остался открытым. В связи с этим УК проводит опрос среди жителей – готовы ли они понести расходы?

За содержание убежищ собственникам предлагается платить по 15 рублей 98 копеек с каждого квадратного метра квартиры, что оформят как дополнительный целевой взнос по статье «Содержание жилья». Тариф на содержание жилья включает минимальный набор услуг по уходу за домом, но не включает расходы на оборудование подвалов. Собственники жилья могут голосовать до 28 июня, чтобы решить, будут ли использоваться средства на создание временных укрытий в подвалах. Если большинство собственников проголосует против этой идеи, то источник финансирования для этого проекта не будет определен.

Екатеринбург, Юлия Медведева

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