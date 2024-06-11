От укусов клещей пострадали 15,4 тысячи свердловчан

С начала этого года от укусов клещей в Свердловской области пострадали 15,4 тысячи человек, что на 4,0% выше аналогичного периода 2023 года и ниже среднего многолетнего уровня на 40%.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания опасных членистоногих зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях. Самые агрессивные клещи обитают в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском районах, Ирбите, Алапаевске, Ачитском и Тугулымском городских округах, Верхотурье, Дегтярске, Талицком и Шалинском городских округах.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 50 человек, на клещевой боррелиоз – 150 человек. Энцефалит подтвердился у 14 человек, клещевой боррелиоз – у 30 человек.

В 2024 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11 330 га. На 10 июня обработано 11 117,27 га.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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