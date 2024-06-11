Москва выделила Свердловской области 60 млн рублей на льготные лекарства

Свердловской области направят почти 60 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников.

В распоряжении правительства РФ говорится, что Свердловская область получит 59 млн 289 тысяч рублей.

Бесплатные лекарства предоставят инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

В общей сложности по регионам РФ на бесплатные лекарства для льготных категорий граждан будет направлено еще свыше 1,8 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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