В центре Екатеринбурга светофоры стали работать с перебоями. В ЦОД объяснили, что происходит

Екатеринбургские автомобилисты сообщают о перебоях в работе светофоров в центре города. На прошлой неделе устройства отключались минимум дважды – во время дождей. На этой неделе также были отключения. В частности, на перекрестках Попова и Хохрякова, Попова и Малышева, Куйбышева и Московской, Радищева и Шейнкмана.

В Центре организации движения пояснили, что 4 июня на Хохрякова отключали светофоры из-за реконструкции, на Радищева из-за дождя перегорел защитный предохранитель, и светофор вышел из строя, а на Куйбышева произошла авария на электросетях на Московской, 52, поэтому отключился и светофор.

Екатеринбург, Елена Сычева

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