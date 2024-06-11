На Режевском тракте запустили новый автомобильный мост

На 127-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск завершилось строительство автомобильного моста через железную дорогу. Сегодня дорожники организовали технический запуск движения по новому путепроводу. Официально сооружение будет сдано в эксплуатацию после того, как демонтируют старый участок дороги, железнодорожный переезд и восстановят придорожную полосу.

«Эта автодорога одна из самых востребованных и загруженных региональных трасс на Среднем Урале. Интенсивность движения на отдельных участках достигает 26 тысяч автомобилей в сутки. Помимо частых заторов, такие переезды небезопасны и для автомобилей, и для поездов. Новый путепровод кардинально решает эту проблему, обеспечив пересечение дорог в разных уровнях», – сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

В 2024 году планируется отремонтировать 24 автомобильных моста на региональных и муниципальных дорогах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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