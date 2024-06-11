Уральские ученые рассказали, как древние люди заставили лошадей быстрее размножаться

Более 4 тысяч лет назад на территории нынешней России произошла революция в коневодстве, которая привела к многократному увеличению мобильности людей, изменила развитие цивилизации и позволила домашним лошадям распространиться по планете. Как сообщили в пресс-службе УрФУ, исследование на эту тему подготовила группа ученых из разных стран, среди которых был ведущий научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях университета Павел Косинцев.

«Доместикация лошадей произошла в третьем тысячелетии до н.э. в степях между Волгой и Днепром. Собственно, там появились современные домашние лошади, которые затем распространились по всему миру. И сегодня все домашние лошади – потомки тех одомашненных лошадей. Но дело в том, что примерно 500 лет эти лошади существовали только в одном регионе, никуда не расселяясь. И в 2200 году до н.э. произошло что-то, что дало толчок быстрому расселению лошадей по всему миру. Примерно за 200 лет люди с одомашненными лошадьми дошли до территории современной Челябинской области, Казахстана, расселились в Западной Европе и на Ближнем Востоке. А потом еще примерно через 400-500 лет дошли до Китая и Индии», – пояснил ученый.

Мигрировать с высокой скоростью людям и лошадям помогло то, что человек придумал, как увеличить скорость размножения лошадей. Ученые выяснили, что человек сумел снизить возраст размножения лошадей в полтора раза. Если в природе дикие лошади приносят потомство в возрасте 7-8 лет, то человек заставил животных вступать в размножение в 4-5 лет, поэтому количество особей начало резко увеличиваться.

«Демографический бум» лошадей позволил людям мигрировать, началось быстрое веерное расселение человека и распространение домашних лошадей по миру.

«По сути, нам удалось выяснить, как произошла революция в коневодстве, которая привела к ускорению развития цивилизации. Быстрое воспроизводство одомашненных лошадей сродни созданию паровоза и железных дорог, которые позволили стать мобильнее и быстро освоить новое пространство. А увеличение скорости перемещения людей привело, с одной стороны, к ускоренному обмену информацией, а с другой – к революции в военном деле, к более страшным войнам, чем раньше. Потому что одно дело воевать пешком, а другое – на лошадях», – заключает Павел Косинцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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