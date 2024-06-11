Пассажиров наказали штрафами за отказ сидеть на своих местах в самолетах

Пассажиры сразу двух рейсов в Кольцово получили штрафы за то, что заняли не свои места в самолетах и скандалили с бортпроводниками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, первым из нарушителей стал ранее 34-летний екатеринбуржец, возвращавшийся 8 июня из Египта. Недовольство по поводу того, что его попросили вернуться в свое кресло, мужчина сопровождал нецензурной бранью, игнорировал слова стюардов и мешал другим пассажирам.

В дежурной части линейного отдела в отношении нарушителя составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство», с последующим назначением штрафа в 1000 рублей, и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», решение по которому будет приниматься Управлением государственного авиационного надзора.

В тот же день через несколько часов помощь транспортных полицейских потребовалась на борту самолета, прилетевшего в Екатеринбург из Шереметьево. 44-летняя жительница Свердловской области при посадке заняла чужое кресло в салоне, наотрез отказавшись его покидать и вступив в перепалку с экипажем. Как и в первом случае, пассажирку привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ.

Управление на транспорте МВД России по УрФО напоминает, что во время посадки и полета граждане должны находиться на своих местах, указанных в посадочных талонах. Это требование продиктовано в том числе условиями безопасности. Рассадка производится таким образом, чтобы пассажиры и их ручная кладь были равномерно распределены по салону. После окончания регистрации в аэропорту составляется специальная карта занятых мест. После этого загружается багаж и рассчитывается центр массы самолета. Эти данные пилоты используют для взлета. Поэтому до окончания набора высоты нельзя вставать и куда-то пересаживаться.

Екатеринбург, Елена Васильева

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