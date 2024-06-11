Сад у Косого дома на набережной Исети будет сохранен (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что газовики не разрушат живописный сад у дома купца Чувильдина на улице Горького.

«По моему поручению состоялось совещание, где была найдена возможность изменить проект подключения соседнего здания к сетям газоснабжения, чтобы сохранить ландшафт и всю красоту возле особняка. Газовая труба пойдет в обход территории сада», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Небольшой общественный сад рядом со старинным особняком на набережной Исети появился в 2018 году. Его создала Екатерина Засухина на частные средства, при этом сад размещается на муниципальной земле. На прошлой неделе стало известно, что «Екатеринбурггаз» планирует проложить газопровод прямо по территории сада, что грозило бы уничтожением всего ландшафта. Горожане начали возмущаться в соцсетях, в результате власти провели переговоры с газовиками, и проект был изменен.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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