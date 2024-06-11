В День России восемь музеев будут работать бесплатно

Завтра, в День России, жителей Екатеринбурга ждет обширная культурная программа. Восемь городских музеев с 12:00 до 18:00 примут посетителей бесплатно, в Историческом сквере будут петь хором, а в парке Маяковского покажут мультфильмы и кино.

Музеи

Как сообщает управление культуры города, в мультимедийном парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) будет работать выставка о пути человека к звездам. Посетители узнают, как уральцы повлияли на развитие космической программы и есть ли на Урале космические династии. Записанные рассказы земляков-космонавтов помогут понять, как живется на космической станции.

В музее истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37) проходит выставка петербургских мастеров Владимира и Марины Илюхиных. Их работы созданы в редком направлении «палеоарт» – то есть изображают доисторических животных. В музее можно увидеть настоящий «парк юрского периода», познакомиться с каменными мамонтами и трицератопсами, древними рыбами и зверями.

Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10) рассказывает, как жили и во что верили жители Урала столетия назад. Экспозиция делится на два смысловых блока: первый – о коренных народах этого края, второй – о походе Ермака и истории заселения Урала русскими. Здесь можно заглянуть в мансийский чум и башкирскую юрту, полюбоваться национальными костюмами и домашней утварью прошлых веков. Еще один обязательный пункт для посещения в музее истории и археологии – зал с Шигирским идолом, самой древней деревянной скульптурой в мире.

В Доме Маклецкого (ул. Тургенева, 15) сейчас обосновалась команда «Дома Метенкова». Здесь художница Даша Шевыренкова собрала коллекцию историй и предметов екатеринбуржцев, которые напоминают им о доме. При этом на первый план выступают именно рассказы.

В музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) можно заново познакомиться с родным городом, примерить куртку пожарного и прокомпостировать билет на транспорт из прошлого, попробовать себя в роли исследователя.

В музее природы Урала (ул. Горького, 4) действует выставка зоологии и географии для тех, кто интересуется Африкой. Африканская саванна – приветливый дом для самых разных животных: от львов и гиен до антилоп, бегемотов и бизонов. Некоторых редко удается увидеть даже в зоопарках, зато они присутствуют на выставке.

В Водонапорной башне (ул. Горького, 4в) – можно узнать, как она появилась и какие этапы переживала в своей истории.

В креативном кластере Л52 (пр. Ленина, 52 / ул. Бажова, 124а) сейчас действует выставка по истории советской моды. Здесь можно проследить, как появлялись и исчезали материалы и фасоны, удлинялись и укорачивались платья, сужались и расширялись галстуки.

Исторический сквер

В Историческом сквере завтра можно будет спеть с тысячным хором на празднике «Хором славим Россию и город». На экранах покажут слова, и каждый сможет подпевать огромному народному караоке. Начало праздника в 14:00.

Парк Маяковского

В летнем театре в 11:00-14:00 запланированы показ мультфильмов и кинопремьера для всей семьи.

В 11:00-12:00 зрителям покажут 6 мультфильмов об уральских легендах, достопримечательностях и известных людях. В сборник вошли: «Валенки Бажова», «Пуговица», «Любовь и мотоциклы», «Невьянская башня», «Про Щелпов» и «Шигирская байка».

В 12:00-13:40 состоится премьерный показ фильма «Катя-Катя». По сюжету весной 1942 года московская школьница Катя переписывается с незнакомым ей курсантом военно-морского училища Костей. Затем в наши дни москвичка Катя, сама того не осознавая, начинает идти по следам их истории.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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