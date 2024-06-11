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Вторник, 11 июня 2024, 11:50 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург претендует на статус культурной столицы

На портале госуслуг проходит голосование по выбору города, который получит статус культурной столицы на 2026 год. Екатеринбург – в числе претендентов. В опросе его аттестовали как «самый крупный город на сухопутной границе Европы и Азии».

Голосование продлится до 1 декабря этого года. При этом победителя все равно будет определять экспертная комиссия, но с учетом результатов народного выбора. «Город, набравший наибольшее количество голосов на платформе обратной связи госуслуг, станет победителем номинации «Народное голосование», – уточнили организаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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