Главный уральский синоптик рассказала, каким будет лето

Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко дала прогноз на три летних месяца в Свердловской области.

«Лето началось бурно. Уже 2 июня среднесуточная температура воздуха перешагнула отметку +15 °C, что метеорологи принимают за начало летнего периода. На территории региона уже были грозы, шквалистый ветер, град и даже смерчи, которые фиксировали очевидцы. Вторая декада месяца обещает нам жаркую погоду с температурой +29…+34° в дневные часы. Но уже на следующей неделе атмосферный фронт принесет дожди с грозами, и станет прохладнее. Днем ожидается +19…+24°, ночью +9…+14°. В целом июнь может быть несколько теплее климатической нормы с достаточным количеством осадков», – рассказала синоптик на пресс-конференции в ТАСС.

Июль ожидается обычным, средняя температура месяца будет около или чуть выше нормы (+18°), количество осадков прогнозируется умеренным. Август также будет близок к климатической норме, однако синоптики ожидают избыточное выпадение осадков в последнем летнем месяце, что может повлиять на уборку урожая. Какой будет осень, Галина Шепоренко не стала отвечать, отметив неточность таких долговременных прогнозов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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