Штраф до 800 тысяч: власти напомнили о противопожарном режиме

Накануне празднования Дня России правительство Свердловской области напомнило, что в регионе полностью запрещено использование любого открытого огня.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф:

– для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей; для виновников пожара – от 40 до 50 тысяч рублей;

– для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

– для предпринимателей без образования юридического лица – от 60 до 80 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

В ДИПе уточнили, что с начала сезона проведено свыше 12 тысяч патрулирований, по результатам которых выявлен 901 нарушитель и составлено 827 протоколов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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