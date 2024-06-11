На свердловском участке трассы М-12 начали укладывать дорожное покрытие

Строители проложили первый километр будущей скоростной магистрали Дюртюли – Ачит, которая станет продолжением трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, на участке протяженностью 1,2 километра уложены все три слоя дорожного покрытия. Кроме того, нижний слой покрытия есть на протяжении 22,8 километра трассы. Также установлены шесть из восьми опор на самом крупном искусственном сооружении – мост через реку Большую Сарану. Высота опор достигает 57 метров, что сопоставимо с высотой 20-этажного дома. На объекте продолжается сборка металлоконструкций пролетов.

Для продления скоростной трассы Москва – Казань до Екатеринбурга строится с нуля автомобильная дорога протяженностью 275 километров. Участок магистрали длиной в 43 километра проходит по территории Свердловской области. В районе Ачита дорога соединится с федеральной трассой Пермь – Екатеринбург, где сейчас идут работы по расширению до четырех полос с разделением встречных потоков.

Строительством дороги занимается госкомпания «Автодор» и акционерное общество ДСК «Автобан». Цена контракта превышает 39 миллиардов рублей. Запустить движение по новому участку М-12 до Екатеринбурга планируется до конца 2024 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube