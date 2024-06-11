В Арамили горит цех по производству покрышек

Жители Арамили и Кольцово жалуются на запах гари. Дым распространяется по окрестностям уже порядка часа. Столб дыма вижен даже в Екатеринбурге. Причина – возгорание в цеху по производству покрышек в Арамили. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в 20.54 поступило сообщение о пожаре в Арамили. По оперативной информации, на площади 900 кв. м горит цех по производству покрышек по ул. Базовой.

На месте ЧП работают 32 специалиста и девять единиц спецтехники. На данный момент данных о пострадавших нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

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