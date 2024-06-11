Открытое горение в цеху в Арамили ликвидировано

Открытое горение в цеху по производству покрышек в Арамили в Свердловской области ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что примерно в 21.00 поступило сообщение о том, что в пригороде Екатеринбурга загорелся цех по производству покрышек на площади 900 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.
«Открытое горение в Арамили ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составляет 700 квадратных метров», – сообщает МЧС.
Екатеринбург, Елена Васильева
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