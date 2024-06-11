Открытое горение в цеху в Арамили ликвидировано

Открытое горение в цеху по производству покрышек в Арамили в Свердловской области ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что примерно в 21.00 поступило сообщение о том, что в пригороде Екатеринбурга загорелся цех по производству покрышек на площади 900 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.

«Открытое горение в Арамили ликвидировано. По уточненным данным, площадь пожара составляет 700 квадратных метров», – сообщает МЧС.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube