Как правильно загорать на Урале

В Свердловскую область снова вернулась жаркая погода. Используя выходной в честь Дня России, жители Екатеринбурга, не сумевшие выбраться из города, потянулись на близлежащие водоемы. На берегах Шарташа и Визовского пруда сегодня – ажиотаж. Особо смелые взрослые и дети уже купаются, хотя воду теплой назвать пока нельзя. Как нельзя ее назвать и чистой. Официально ни одного пляжа в Свердловской области нет, таковы данные Роспотребнадзора.

Однако желающих купаться и загорать это не останавливает. При этом, косметологи предупреждают, что многочасовые солнечные ванны на Урале, как и на юге страны, могут вызвать серьезные ожоги и солнечные удары. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно соблюдать ряд простых правил.

Во-первых, загорать необходимо начинать постепенно. Не следует проводить на открытом солнце свыше 50 минут в день. Продолжительность же первых солнечных ванн не должна превышать 5-10 минут. И только при постепенном увеличении времени сеансов, нужно доводить времяпровождение на солнце до 30-40 минут – более продолжительный загар вреден для здоровья. Также не стоит забывать о времени для загара. Самый оптимальный вариант – с 8 до 10.30 утра и после 16.00 часов, когда солнечная активность малая. Подробную информацию об опасном времени нахождения на солнце всегда можно найти в своем телефоне во вкладке «Погода».

По словам косметологов, загорать под уральским солнцем нужно вблизи водоемов и при температуре не больше 35 градусов. Чтобы избежать проблем с кожей, лучше контролировать ее состояние и сразу же уходить в тень, если она покраснела. Во избежание солнечного удара необходимо носить головные уборы.

В случае, если загорающий все же получил солнечный удар, который сопровождается головной болью, шумом в ушах, тошнотой, усиленным сердцебиением, ему немедленно нужно оказать первую помощь. Для этого человека необходимо перенести в тень, положить на голову полотенце, смоченное холодной водой и дать выпить прохладной воды. Если состояние пострадавшего от этого не улучшится, стоит обратиться к медикам за профессиональной помощью.

При первых признаках солнечных ожогов специалисты рекомендуют принять аспирин или другое обезболивающее средство. Также, если под рукой нет медицинских препаратов, на ожог можно наложить прохладные компрессы.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/799855.html

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube