Алексей Вихарев передал онкоцентру тренажер для реабилитации тяжелых пациентов

В Свердловском областном онкологическом диспансере появилось новое технологичное оборудование – имитатор ходьбы «Имитрон». Приобрел и передал устройство учреждению депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

«Во многом успех в выздоровлении пациента онкологического профиля в послеоперационный период зависит именно от реабилитации. Чем раньше мы начнем восстановительные процедуры, тем выше вероятность того, что пациент вернется к здоровой жизни. Тренажер «Имитрон» качественно ускорит процесс выздоровления наших пациентов», – рассказал Александр Дорофеев, заместитель главного врача по хирургии Свердловского онкодиспансера.

Устройство «Имитрон» будет использоваться для реабилитации пациентов с параличами, поражением центральной нервной системы, нарушениями опорно-двигательного аппарата. По сути, это тренажер, на котором пациент прорабатывает мышцы и суставы нижних конечностей. Дорогостоящее устройство оборудовано электронными датчиками и счетчиком шагов, а также приспособлениями для поддержки пациента.

«В свердловском онкодиспансере много эффективного оборудования, работают высокопрофессиональные специалисты. Но в этой болезни, как говорят, много не бывает, поэтому любую помощь принимаем с благодарностью. Алексей Вихарев всегда отзывается на наши просьбы», – поделилась Надежда Собина, председатель регионального отделения всероссийской общественной организации помощи онкопациентам «Здравствуй!».

Напомним, что Алексей Вихарев несколько лет помогает свердловскому онкодиспансеру в приобретении необходимого медицинского оборудования и спецсредств. В частности, он закупал пульсоксиметры, кресла для забора крови и для отделения онкологии, противопролежневые держатели для стоп, голеностопные ортезы, скользящие простыни для лежачих больных и многое другое. Всё это активно используется в лечении и реабилитации пациентов.

«В онкоцентр Екатеринбурга приезжают лечиться со всей Свердловской области и даже из других регионов. Пациентов много, соответственно и потребность в новом оборудовании всегда есть. Поэтому, когда руководство медучреждения ко мне обращается, стараюсь всегда откликаться и помогать. Понимаю, как важно это, прежде всего, для людей, которые попадают в эти стены. Знаю, что эта помощь выручает и медицинских сотрудников, ведь они могут ещё оперативнее и эффективнее помогать людям», – заключил Алексей Вихарев, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга.

Ранее депутат также обеспечил службу сопровождения маломобильных пациентов несколькими креслами-колясками, взял на себя благоустройство территории возле поликлинического отделения. Поддерживает Алексей Вихарев и благотворительные организации, работающие с онкопациентами и их родными, и проведение онкологических конференций в Екатеринбурге, а также помогал с организацией трансфера специалистов и пациентов центра в другие города для участия в профессиональных форумах и мероприятиях.

За три года на помощь разным больницам Екатеринбурга Алексей Вихарев из личных средств направил более 49 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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