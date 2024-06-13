В Екатеринбурге нашли обладательницу самой длинной косы (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в День России определили обладательницу самой длинной косы. Конкурс проходит ежегодно при поддержке Фонда святой Екатерины. В этот раз в финал вышла 101 девушка. Жюри выбирало победительниц в своих номинациях не только по длине и толщине косы, но и по навыкам.

Уральские косы

Девушки участвовали в дефиле национальных костюмов народов Урала, в речевом и в танцевальном состязании. Самой младшей участнице исполнилось только 4 года, а самой старшей – 55. Длина самой короткой косы – 65 сантиметров, а самой длинной – 142!

«В России большая и дружная семья является примером для подражания, а длинные косы – символом красоты у девочек, девушек и женщин. В специальной номинации «За сохранение традиционных семейных ценностей» Фонд святой Екатерины хотел бы отметить Александру и Ксению Селезневых», – сказала представитель Фонда святой Екатерины Анастасия Жуйкова. Победительницы этой номинации получили икону святой Екатерины и сертификат в клинику «УГМК-Здоровье».

В младшей возрастной группе победительницей стала Асия Беглова, «Юной красой – длинной косой» – Милада Трепалина, а самой мудрой – Дарья Франц. Победительницей конкурса, обладательницей титула «Уральская краса – длинная коса 2024» стала Николь Соснина. Длина ее косы 130 см.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

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