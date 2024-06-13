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Четверг, 13 июня 2024, 08:25 мск

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Сотрудник МЧС спас тонущего ребенка

Сотрудник МЧС 12 июня помог спасти жизнь ребенка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, спасатель Дмитрий Светлаков и его коллеги проводили разъяснительные беседы с посетителями пляжа на озере Половинном в микрорайоне Широкая Речка. В это время очевидцы сообщили, что неподалеку тонет ребенок. Четырёхлетнего мальчика уже доставали из воды неравнодушные люди. Ребенок находился в полусознательном состоянии.

Дмитрий Светлаков провел ребенку сердечно-легочную реанимацию и поддерживал ее до прибытия врачей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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