Возле УрФУ машина сбила двух женщин, стоящих посреди дороги

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга выясняют обстоятельства ночной аварии на улице Мира – напротив здания Уральского федерального университета.

Водитель «Дэу Нексии» на большой скорости не справился с управлением, и его занесло на разделительную полосу. На проезжей части в этот момент стояли иномарки БМВ и «Шевроле», а рядом с ними находились люди. В результате столкновения пострадали две женщины 28 и 33 лет. С травмами различной тяжести их увезли в больницу № 36.

По данным ГАИ, за рулем «Дэу» находился 25-летний мужчина. Он был трезв, имеет стаж вождения 6 лет. Как пешеходы и две иномарки оказались на разделительной полосе, сейчас выясняют сотрудники ДПС. Проводится проверка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube