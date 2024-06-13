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Четверг, 13 июня 2024, 09:48 мск

Новости Екатеринбург

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Возле УрФУ машина сбила двух женщин, стоящих посреди дороги

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга выясняют обстоятельства ночной аварии на улице Мира – напротив здания Уральского федерального университета.

Водитель «Дэу Нексии» на большой скорости не справился с управлением, и его занесло на разделительную полосу. На проезжей части в этот момент стояли иномарки БМВ и «Шевроле», а рядом с ними находились люди. В результате столкновения пострадали две женщины 28 и 33 лет. С травмами различной тяжести их увезли в больницу № 36.

По данным ГАИ, за рулем «Дэу» находился 25-летний мужчина. Он был трезв, имеет стаж вождения 6 лет. Как пешеходы и две иномарки оказались на разделительной полосе, сейчас выясняют сотрудники ДПС. Проводится проверка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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