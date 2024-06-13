Глава родкома собрала 2,5 млн – и оставила их себе

В Верхней Пышме суд рассматривает дело главы родительского комитета танцевальной студии «Серпантин» Евгении Лазаревой. Дети-танцоры должны были отправиться на конкурс в Париж, и их родители сдавали деньги на поездку, примерно по 500 евро с человека (по текущему курсу). Общая сумма, собранная за всех детей, составила примерно 2,5 млн рублей. Но из-за геополитической ситуации тур во Францию не состоялся.

Деньги родителям танцоров глава родкома не вернула, хотя билеты куплены не были. Обманутые люди считают, что сумму она могла использовать для развития своего бизнеса. «Она купила точку в Екатеринбурге цветочную. Причем она мне лично хвасталась об этом. А у меня еще закралась такая мысль, а не на наши ли деньги? Ну, как-то я ее отодвинула», – рассказывала ранее пострадавшая Екатерина Михайлова телеканалу «Рен».

В итоге было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), но, по словам родителей, подсудимая уже дважды не явилась на заседания – в середине мая, предоставив справку о болезни, и сегодня. Новая дата будет названа позднее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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