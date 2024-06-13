В УрФУ начнут готовить специалистов по прикладному искусственному интеллекту

В этом году Уральский федеральный университет впервые начнет прием студентов на обучение по программе «Прикладной искусственный интеллект».

Как рассказала на пресс-конференции заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко, это направление сейчас очень востребовано.

На сайте университета сообщается, что такое направление открылось в Институте радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ. Программа предусматривает изучение не только машинного обучения и программирования глубоких нейронных сетей, но и технологии для разработки систем анализа больших данных. Она реализуется в проектном формате с привлечением предприятий-партнеров в роли заказчиков и экспертов.

В этом году по этой программе планируется набрать 100 первокурсников на бюджетные места и 20 – на платные.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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