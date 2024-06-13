В УрФУ появилась программа обучения «Кино и цифровой видеоконтент»

В Уральском федеральном университете появилась программа подготовки бакалавров по специальности «Кино и цифровой видеоконтент».

Заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко на пресс-конференции рассказала, что программа открылась в рамках направления подготовки «Телевидение».

На сайте УрФУ сообщается, что студенты будут изучать все основные профессиональные дисциплины в сфере продакшена кино и контента: кинопроизводство, продюсирование, сценарное мастерство, режиссуру, операторское мастерство, художественную постановку, работу с актерами. Их обещают научить делать видеомонтаж отснятого материала, работать со звуком и цветом, создавать визуальные эффекты и моушн-дизайн, разрабатывать основу игр, работать над анимационными проектами, выстраивать работу с современными технологиями, включая VR и нейросети.

Бюджетных мест предусмотрено всего 5, платных – 35.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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