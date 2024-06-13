У пары филинов через 7 лет совместной жизни появился птенец (ФОТО)

Филины Сильвер и Дорофея из Екатеринбургского зоопарка впервые за 7 лет совместной жизни стали родителями.

Как сообщили в зоопарке, птенцу исполнится месяц 15 июня. Родители заботятся о нем, отщипывают для него кусочки корма. Совсем скоро малыш будет питаться самостоятельно. Сейчас он уже спокойно подходит к краю вольера и наблюдает за посетителями. Пол птенца еще не определен, и имени у него нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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