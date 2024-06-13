В Кольцово изменили правила самостоятельной сдачи багажа

В аэропорту Кольцово изменили правила самостоятельной регистрации багажа на рейс. Теперь время увеличено – сделать это можно за шесть часов до вылета против прежних трех. В пресс-службе аэропорта пояснили, что с начала тестирования сервиса им воспользовались более 500 человек.

Сейчас Bags ID доступна на внутрироссийских рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». «Разработчики фиксируют интерес к сервису со стороны пассажиров авиакомпаний, которые не участвуют в тестовой эксплуатации системы. В период теста зарегистрировано более трех сотен таких обращений», – уточнили в Кольцово.

Там заметили, что в среднем на самостоятельную регистрацию багажа уходит примерно 20 секунд. «Пассажир сканирует посадочный талон и помещает багаж в киоск. Система автоматически взвешивает и определяет его размеры. Если все параметры находятся в рамках установленных авиакомпанией норм, киоск выдает электронную бирку и специальную RFID-метку, которая размещается на багаже. Прошедший таким образом регистрацию багаж нужно отнести на отдельную автоматизированную стойку сдачи, откуда он отправится на досмотр и затем на борт воздушного судна», – напомнили в Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычева

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