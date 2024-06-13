российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 июня 2024, 15:39 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Свердловский бюджет увеличат на 31 млрд рублей

У Свердловской области появилась возможность увеличить доходную и расходную части регионального бюджета на 31 млрд рублей. Такое решение принято сегодня на заседании областного правительства.

«Планируется рост неналоговых доходов, безвозмездных поступлений за счет целевых межбюджетных трансфертов, а также целевых поступлений от государственных и негосударственных организаций. Это позволит в том числе увеличить расходы на поддержку муниципалитетов и многое другое», – подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.

Дополнительные средства предлагается направить на новые инфраструктурные проекты, строительство и реконструкцию школ, обеспечение жильем детей-сирот, охрану лесов от пожаров, транспортное обслуживание в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,