Свердловский бюджет увеличат на 31 млрд рублей

У Свердловской области появилась возможность увеличить доходную и расходную части регионального бюджета на 31 млрд рублей. Такое решение принято сегодня на заседании областного правительства.

«Планируется рост неналоговых доходов, безвозмездных поступлений за счет целевых межбюджетных трансфертов, а также целевых поступлений от государственных и негосударственных организаций. Это позволит в том числе увеличить расходы на поддержку муниципалитетов и многое другое», – подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.

Дополнительные средства предлагается направить на новые инфраструктурные проекты, строительство и реконструкцию школ, обеспечение жильем детей-сирот, охрану лесов от пожаров, транспортное обслуживание в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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