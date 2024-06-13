В Екатеринбурге к началу отопительного сезона обновят магистраль, которая обеспечивает теплом три района (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге начался летний ремонт теплосетей. Специалисты ЕТК приступили к модернизации магистрали, проходящей под улицей Мичурина. Она обеспечивает теплом жителей центральных районов города, Ботанического и Юго-Западного.

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«Это очень важный ремонт. В результате реконструкции магистрали М 36 потребители получат надежное теплоснабжение не менее чем на 30 лет. Сейчас идет монтаж строительных конструкций и новых трубопроводов. Новые трубы защищены пенополиуретановой изоляцией, а еще оснащены системой оперативного дистанционного контроля – ОДК. Эта система позволяет проводить диагностику возможных повреждений трубы без вскрытия», – рассказал начальник района тепловых сетей № 2 «Екатеринбургской теплосетевой компании» Александр Иванов.

Рабочим предстоит обновить около 500 метров тепловой сети, которая представляет собой две трубы диаметром 1 метр. Также замене подлежат лотки, плиты, тепловые камеры, которые защищают трубы от сезонного расширения, неподвижные опоры и запорная арматура. По плану реконструкция должна завершиться в сентябре, но уже сейчас подрядчик идет с опережением графика.

Александр Иванов отметил, что ремонт магистрали проходит без отключения горячей воды. Во время таких крупных работ ЕТК проводит временную резервную теплосеть, по которой горячая вода идет в многоквартирные жилые дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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