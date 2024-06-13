В мэрии Екатеринбурга рассказали о льготах для участников СВО

В администрации Екатеринбурга раскрыли объем социальной помощи для участников СВО и их семей. На льготы могут претендовать как сами военнослужащие, ветераны и инвалиды боевых действий, так и их ближайшие родственники, а также семьи погибших участников военной спецоперации на Украине.

Как сообщила директор департамента социальной и молодежной политики Елена Левина, компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в Екатеринбурге получают 10 890 ветеранов боевых действий. Бесплатным питанием в школах обеспечены 1 725 детей участников СВО, освобождены от родительской платы за детский сад 2 343 семей. Группы продленного дня, где дети могут находиться до 14 часов, работают в 12 городских детских садах. Но этот показатель постоянно меняется и зависит от потребности родителей, отметила чиновница.

Также дети военнослужащих в зоне СВО в этом году получили внеочередное право зачисления в детские сады, школы и загородные лагеря. Во время весенних каникул в 2024 году в оздоровительных организациях отдохнули 67 детей участников спецоперации, а летом загородные лагеря примут еще 498 детей. Кроме того, город получил областную субсидию в размере 150 миллионов рублей на бесплатные путевки в санатории на побережье Черного моря – их получат 1650 детей.

Помимо этого, в городе регулярно проходят благотворительные концерты для семей участников СВО, а дети военнослужащих могут получить скидку 50% на спортивные услуги и прокат инвентаря в муниципальных учреждениях. По инициативе городских властей также введена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей семьям погибших военнослужащих.

Вопрос о социальном обеспечении ветеранов боевых действий заслушивался сегодня в Екатеринбургской думе на совместном заседании комиссий по безопасности и соцзащите. Депутаты поинтересовались, сколько денег из бюджета вкладывается в перечисленный объем льгот. «Мы не успели посчитать, поэтому предоставим информацию позднее. Это достаточно внушительная сумма с учетом областных субсидий по питанию школьников и выпадающих доходов учреждений культуры», – отметила Елена Левина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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