Дедушка и две внучки погибли на пожаре в поселке Кузино (ФОТО)

Сегодня ночью в поселке Кузино на пожаре погибли мужчина и две маленькие девочки – его внучки.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина был хозяином сгоревшего дома, внучки приехали к нему погостить.

В прокуратуре добавили, что из горящего дома в больницу доставили женщину – вероятно, бабушку погибших детей.

По информации ГУ МЧС Свердловской области, пожар начался в 3 часа ночи, его площадь составила 147 кв. м. Сгорели надворные постройки, автомобиль Chevrolet Cruze, повреждены перекрытия, стены, домашнее имущество. Пожар потушили только к утру.

В СУ СКР сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». На месте происшествия работают следователи СКР, их работу координирует руководитель следственного отдела. Проводится осмотр, устанавливаются и допрашиваются очевидцы случившегося. Для определения точных причин возгорания и гибели людей будут проведены соответствующие экспертизы.

Кузино, Елена Владимирова

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