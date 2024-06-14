На курганской трассе столкнулись байкер и велосипедист. Погибли оба (ФОТО)

Пожилой мужчина на велосипеде и молодой человек на мотоцикле столкнулись вчера вечером на курганской трассе в Белоярском районе. К сожалению, оба они погибли.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, велосипедист 1957 г.р., поворачивая налево, не пропустил едущего навстречу молодого человека 1998 г.р. на мотоцикле «Ямаха ФЗР6Н». Оба водителя погибли на месте. 22-летняя пассажирка байкера доставлена в 36-ю ГКБ Екатеринбурга с травмами головы и ушибами. Известно, что байкер и его девушка были в шлемах.

Белоярский, Елена Владимирова

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