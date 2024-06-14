Таможенники изъяли партию незаконно ввезенных игрушек – и отдали их в детские центры (ФОТО)

Екатеринбургские таможенники изъяли партию из 2880 развивающих детских головоломок из Китая, которую пытались ввезти в Россию с нарушением правил. По решению суда игрушки были конфискованы и обращены в федеральную собственность, а после таможенники организовали безвозмездную передачу всей партии в восемь социальных учреждений региона.

«Все изделия сертифицированы, соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности игрушек», – подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Отметим, что общая стоимость нелегального груза составила более 350 тысяч рублей, в отношении фирмы-импортера возбуждено административное дело, компании придется выплатить штраф.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube