Выпил, уснул, проснулся на цистерне: полиция сняла пассажира с грузового состава

Транспортные полицейские сняли с цистерны грузового состава мужчину, который доехал от станции Екатеринбург-Пассажирский до Сортировки.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, когда полицейские встретили поезд с незаконным пассажиром на станции, он мирно спал. Полицейские разбудили мужчину, затем сняли с цистерны и доставили в служебное помещение полиции.

Со слов путешественника, он распивал спиртные напитки дома, затем отправился в магазин за добавкой, после этого екатеринбуржец ничего не помнил. Как он оказался на цистерне, пояснить мужчина не смог.

Транспортные полицейские установили, что нарушитель был неоднократно судим и привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Ему назначили штраф в размере 2 000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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