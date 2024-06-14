Мизулина планирует сорвать концерт рэпера Slimus в Екатеринбурге

Екатерина Мизулина намерена запретить концерт популярного рэпера Slimus в уральской столице. Концерт должен состояться 15 июня, но глава «Лиги безопасн6ого интернета» уже обратилась в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку. В творчестве музыканта она услышала пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих и дискредитацию армии.

«Интересное дело. Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего Президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его «творчество», а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», – отметила в своем телеграм-канале Мизулина.

Ранее в социальных сетях она заявила, что прилетела в Екатеринбург, но цель визита пока не раскрывает.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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